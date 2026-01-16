Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As ligações Sabugueiro-Lagoa Comprida e Portela do Arão/Loriga-Lagoa deixaram de ser possíveis de fazer a partir das 16h45 desta sexta-feira: “as ligações Sabugueiro-Lagoa Comprida e Portela do Arão/Loriga-Lagoa Comprida foram encerradas ao trânsito esta tarde, às 16h45, devido à queda de neve“, adiantou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.

Os troços da Estrada Nacional (EN) 338 Piornos-Torre-Lagoa Comprida, que tinham sido fechados à circulação rodoviária às 13h45 de quinta-feira, permanecem intransitáveis.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta sexta-feira na zona da Serra da Estrela é de neve acima de 1.000/1.200 metros de altitude.

Os distritos da Guarda e de Castelo Branco estavam sob aviso amarelo até às 18h00 desta sexta-feira, devido à queda de neve, estando prevista acumulação até 20 centímetros nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

O IPMA alerta para a possibilidade de perturbações causadas pela acumulação de neve e possível formação de gelo, incluindo vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados.

