"Num dia de sol", Ventura reforçou a ideia de que não há motivos para uma abstenção elevada. "Há cinco anos havia razões para uma abstenção elevada, estávamos em contexto pandémico e hoje não. Está um dia lindo e só não vota quem não quer", disse.

Questionado sobre a campanha eleitoral, o candidato reconheceu que houve falhas significativas na abordagem dos temas que, na sua opinião, mais preocupam os portugueses no dia a dia. "Houve falhas significativas na discussão dos temas que interessam aos portugueses no seu dia-a-dia, como a saúde, a educação, a habitação ou a imigração", afirmou.

Ventura sublinhou que, por esse motivo, "não houve uma campanha tão esclarecedora, como seria desejável", acrescentando que é fundamental que os eleitores sintam que têm escolhas que ofereçam soluções para os problemas que os afetam. "É preciso percebemos que os nossos concidadãos só voltarão às urnas se tiverem escolhas que sejam soluções para os temas que lhes interessam", referiuu.

Apesar das críticas à campanha, o candidato mostrou-se otimista quanto ao resultado e à possibilidade de uma segunda volta, afirmando estar "confiante" e com "expectativas" relativamente a uma taxa positiva de abstenção.

Após votar, André Ventura anunciou que vai passar a tarde em casa e que, às 19h00, irá assistir à missa antes de se dirigir ao hotel de campanha.

