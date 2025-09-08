Ligados pelo Tejo, os dois equipamentos oferecem experiências distintas mas complementares: a criatividade e inovação do MAAT, onde a arte contemporânea e as questões energéticas se cruzam, e a imersão na biodiversidade marinha proporcionada pelo Oceanário, reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho em conservação e educação ambiental.

“Esta parceria une ciência, natureza e cultura num só roteiro à beira-rio, reforçando o papel de Lisboa como cidade da inovação e do conhecimento”, referem os promotores da iniciativa, em comunicado.

Como funciona o desconto?

Quem apresentar um bilhete válido do MAAT ou do Oceanário (físico ou digital) recebe 15% de desconto na bilheteira do outro espaço.

A promoção é válida exclusivamente para bilhetes inteiros e está disponível entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2025, nas bilheteiras físicas dos dois equipamentos.

Também os membros do programa MAAT Friends e os detentores de cartão de membro do Oceanário podem beneficiar da campanha, mediante apresentação do cartão físico com identificação.

A campanha é válida entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2025, sendo que cada bilhete dá direito a um único desconto.

A promoção não é acumulável com outras ofertas e está limitado à lotação disponível.