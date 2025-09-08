Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Na intervenção de abertura, a presidente da assembleia europeia, Roberta Metsola, recordou a tragédia ocorrida na passada quarta-feira, que provocou 16 mortos e 21 feridos.
“Na última quarta-feira, ficámos chocados e tristes ao saber do trágico descarrilamento do funicular Elevador da Glória, em Lisboa, que resultou em 16 mortos e 23 feridos. Enviamos as nossas condolências às famílias que sofrem uma perda inimaginável e desejamos força àqueles que estão em processo de recuperação”, afirmou Metsola.
A responsável europeia lembrou ainda as consequências dos incêndios que atingiram Portugal nos últimos dias, bem como a situação humanitária em Gaza, pedindo solidariedade para com as populações afetadas.
Comentários