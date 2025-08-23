Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As apostas desportivas online estão a custar dezenas de milhares de dólares a homens cada vez mais novos, revelam dados e testemunhos recolhidos pela CNN.

Ethan (nome fictício), de 27 anos, perdeu 11 mil dólares num único jogo de hóquei em março passado. O jovem, que começou a apostar quando andava na universidade, viu o passatempo tornar-se numa dependência grave. “Já não aguentava mais”, confessou, depois de anos de vitórias e derrotas que culminaram em colapsos emocionais e perdas financeiras insustentáveis.

A história de Ethan não é única. Um inquérito nacional da Fairleigh Dickinson University mostra que um quarto dos homens norte-americanos com menos de 30 anos aposta em desporto online. Além disso, 10% dos jovens entre os 18 e os 30 anos já apresentam sinais de dependência, muito acima da média de 3% da população geral.

Especialistas alertam que os mais novos são particularmente vulneráveis. Segundo Timothy Fong, psiquiatra da Universidade da Califórnia (UCLA), em entrevista à CNN, os jovens têm maior propensão ao risco e à impulsividade, o que aumenta a probabilidade de desenvolverem problemas sérios de jogo.

Plataformas como a FanDuel e a DraftKings contam com milhões de utilizadores e tornaram-se omnipresentes no desporto: anúncios durante jogos, parcerias com ligas e promoções agressivas. Este novo acesso massivo fez disparar o número de jovens apostadores, muitos deles em situação de fragilidade económica, incapazes de comprar casa ou pagar empréstimos estudantis, e que veem nas apostas uma “via rápida” para melhorar de vida.

O perigo da ilusão

Para alguns, o vício instalou-se rapidamente. Kevin Vo, de 25 anos, começou por pequenas apostas com amigos. Em poucos meses, estava a apostar diariamente, incluindo em modalidades que nem conhecia, como basquetebol polaco. Chegou a perder milhares de dólares antes de desistir.

Outro apostador, Colby Aaron Wells, de 33 anos, afirma que perdeu tanto dinheiro ao longo dos anos que poderia ter comprado uma casa. “Houve meses em que ganhei milhares, mas no fim percebi que perdi muito mais”, contou.

As operadoras afirmam estar atentas. A FanDuel e a DraftKings oferecem limites de depósito, alertas de comportamento e até programas de autoexclusão. Mas os críticos dizem que a publicidade incessante e a normalização das apostas tornam quase impossível resistir.

“Está em todo o lado, é impossível escapar”, lamenta Kevin Vo.