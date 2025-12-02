Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A jornalista Constança Cunha e Sá morreu aos 67 anos, vítima de uma doença prolongada, avança a CNN Portugal.

Formada em Filosofia pela Universidade Católica de Lisboa, começou a sua carreira como professora antes de se dedicar ao jornalismo.

Começou na revista Sábado e, pouco depois, integrou o jornal Independente, onde se destacou pelo seu estilo próprio, assinando uma coluna de opinião e chegando a exercer os cargos de Diretora-adjunta e Diretora. Foi também redatora-principal no Diário Económico.

Na televisão, trabalhou na TVI como Editora de Política, jornalista e comentadora, tendo moderado ainda o programa A Prova dos 9 na TVI24. Saiu da estação em 2020, regressando em 2021.

Enquanto cronista, escreveu semanalmente para o jornal I, com a coluna de opinião "Feira da Ladra", tendo anteriormente colaborado com o Jornal de Negócios, Público e Correio da Manhã.