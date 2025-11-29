Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Margarida Balseiro Lopes destacou que há milhares de crianças e jovens que agora dão os primeiros passos na modalidade e que veem estes atletas como verdadeiros heróis, acrescentando que está “um país inteiro de olhos postos" na seleção, com o "coração a transbordar de orgulho pelo que alcançaram”.

A ministra deixou ainda apoio às famílias, reconhecendo o papel fundamental que tiveram no percurso dos atletas. Revelou também que o primeiro-ministro está “orgulhoso”.

Teve igualmente “uma palavra forte para os clubes e para as associações” que, de acordo com a ministra, “deram todas as condições para mostrar a excelência e o talento dos campeões da Europa e do Mundo”.

O Presidente da República vai condecorar os campeões do mundo Sub-17 com Ordem do Mérito, já tendo afirmado que, "Estes jovens são espetaculares".

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.