Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Northeast Frontier Railway, o maquinista avistou dezenas de elefantes e acionou os travões de emergência, mas alguns animais acabaram por ser atingidos. A colisão provocou o descarrilamento de cinco carruagens, mas não houve feridos entre os passageiros ou a tripulação do comboio expresso com destino a Deli. Durante o dia, foram registados cancelamentos e desvios de comboios na região.

Os elefantes mortos foram posteriormente examinados por veterinários e enterrados. Assam é um dos estados indianos com maior população de elefantes, com cerca de 6.000 animais registados.

Embora os elefantes cruzem frequentemente os carris em várias áreas do estado, a Northeast Frontier Railway esclareceu que o incidente ocorreu num local que não é um corredor designado para a passagem destes animais.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.