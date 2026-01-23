Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a investigação inicial, revela a RTVE, a falha na infraestrutura terá ocorrido antes da passagem do comboio da operadora Iryo, que fazia a ligação entre Málaga e Madrid. A fissura da via terá levado ao descarrilamento da parte traseira do comboio , desencadeando a tragédia.

Enquanto a investigação prossegue, continuam no terreno os trabalhos de remoção dos comboios envolvidos no acidente. A CIAF sublinha que as conclusões agora divulgadas são ainda provisórias e que a análise técnica às condições da via, ao material circulante e aos sistemas de segurança está em curso.

"Quanto às causas da rutura do carril não se descarta nenhuma hipótese", segundo a CIAF.

O acidente em Córdoba está a ter repercussões noutras regiões do país. Na Catalunha, as autoridades estão também a reavaliar a segurança das infraestruturas ferroviárias, na sequência de outro acidente registado na noite de terça-feira em Gelida, que causou a morte de um maquinista e deixou 37 pessoas feridas.

