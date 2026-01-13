Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Além de outras medidas para combater a poluição, a ministra falou ainda na necessidade de encontrar uma alternativa mais viável aos sacos de plástico de utilização única e que não seja taxada.

O Governo vai criar uma estratégia para a poluição visual, para valorização da paisagem, disse esta terça-feira a ministra do Ambiente numa previsão do que vai ser o ano na área que tutela.

Além de dar continuidade a temas ligados à água, como o aproveitamento das águas residuais tratadas ou a luta contra as perdas de água, os programas de defesa do lince ou do lobo, e “muitas obras”, o ano será também marcado, entre outros temas, pelo lançamento de um programa sobre a redução do ruído, a estratégia de adaptação às alterações climáticas e uma estratégia sobre a poluição visual.

“A questão da paisagem é cada vez mais tida em conta. A paisagem é muito importante para as populações e muita gente ainda não percebeu isso”, disse a ministra sobre o que será o ano de 2026, explicando que a estratégia terá em conta questões como painéis solares mas também, por exemplo, painéis publicitários.

Na área dos resíduos o ano será marcado também, disse Maria da Graça Carvalho à Lusa, pelo início a 10 de abril do sistema de depósito com retorno, com milhares de máquinas em todo o país nas quais podem ser depositadas embalagens de plástico e metal e receber 10 cêntimos em troca, por cada embalagem.

A ministra reconheceu que os resíduos são um problema em Portugal, que o país produz mais resíduos do que outros países europeus e está a aumentar, e disse que pretende tentar um acordo com as grandes superfícies para haver uma redução de embalagens, com mais venda a granel, algo que outros países fizeram com sucesso, como a Bélgica.

“Estamos a trabalhar nisso e nos biorresíduos. Deitamos demasiado fora”, disse a ministra, acrescentando que quer ainda este ano ter um substituto dos sacos de plástico de utilização única e que não deva ser objeto de taxa.

A marcar também o ano, acrescentou ainda, o Fundo Social para o Clima, que funcionará de forma parecida com o programa de substituição de eletrodomésticos (E-lar).

E continuarão as obras de adaptação do litoral às alterações climáticas, de renaturalização de rios e de luta contra as inundações.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.