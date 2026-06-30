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No site Downdetector, pelas 22h17, existiam mais de duas mil queixas, sendo que 90% estava relacionada com o serviço de televisão do operador MEO não estar a funcionar. No mesmo site, Lisboa, Porto, Coimbra surgem no topo da lista das localidades das queixas.

O 24notícias sabe que alguns clientes começaram a ter dificuldades com o serviço a partir das 18h, sendo que às 22h havia clientes ainda sem conseguir contactar o serviço de apoio ao cliente da operadora.

Uma das questões relatadas ao 24nontícias é de que todos os canais, mesmo os Premium (canais que requerem uma subscrição adicional) estão abertos a qualquer utilizador.

Pelas 21h43, na rede social X, a conta da MEO respondeu a um internauta, afirmando que "a situação em causa já se encontra em verificação pela equipa responsável, tratando-se de um constrangimento geral. Os serviços TV retomarão o normal funcionamento assim que possível. Lamentamos o transtorno causado".

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