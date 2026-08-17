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No terreno estavam 184 operacionais, apoiados por 61 viaturas e dois meios aéreos, de acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, citado pela Agência Lusa.

Durante a manhã, o fogo chegou a ter três frentes ativas e alastrou ao concelho de Viana do Castelo. Pelas 11h00, estava a ser combatido por 171 operacionais, 49 viaturas e cinco meios aéreos.

O comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, Ricardo Fernandes, afirmou que o combate decorria de forma favorável, apesar das “condições meteorológicas exigentes” e dos “acessos limitados e com algum declive”.

Segundo o responsável, não havia casas em perigo e as chamas atingiam apenas “perímetro florestal”.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra estão esta segunda-feira e terça-feira sob aviso laranja devido à previsão de tempo quente, segundo o IPMA.

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