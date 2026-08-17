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“Se o Omã se atravessar no nosso caminho, vamos bombardeá-los até não restar nada”, afirmou Trump numa entrevista à Fox News.

Os comentários surgem depois de ter terminado o prazo acordado em junho para as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irão, sem que tenha sido anunciado qualquer plano concreto para o fim do conflito. O Irão afirmou esta segunda-feira que as negociações com o Omã sobre o Estreito de Ormuz são complexas, mas continuam.

Esta não é a primeira vez que Trump ameaça o Omã, aliado dos Estados Unidos. Numa reunião de gabinete, em maio, o presidente norte-americano afirmou que o país teria de se comportar como os restantes Estados ou os EUA teriam de o “rebentar”.

Donald Trump confirmou também que a administração norte-americana estabeleceu um canal de comunicação direto com a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, embora tenha garantido que não tem pressa para chegar a um acordo.

“São bons jogadores de póquer, mas estão a morrer”, afirmou Trump, acrescentando que não tem um prazo nem está com pressa.