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O Millennium bcp identificou chamadas fraudulentas realizadas em nome da área de Segurança do banco. Durante os contactos, os autores da fraude informam os clientes de que existem operações suspeitas nas suas contas e procuram convencê-los a tomar medidas que lhes permitem obter acesso às mesmas.

Uma das estratégias utilizadas consiste em pedir a instalação de software de acesso remoto, como AnyDesk, TeamViewer, Chrome Remote Desktop ou Microsoft Remote Desktop (RDP), entre outros. Os autores solicitam também os Códigos de Autorização, alegando que estes são necessários para cancelar ou bloquear as operações suspeitas.

Para tornar as chamadas mais credíveis, os responsáveis pela fraude podem mencionar dados pessoais dos clientes, numa tentativa de fazer acreditar que o contacto é legítimo e realizado pelo Millennium bcp.

O banco reforça que nunca pede Códigos de Autorização por telefone para validar ou cancelar operações, nem solicita os Códigos ou PIN dos cartões. O Millennium afirma também que nunca envia estafetas ou colaboradores para recolher cartões, nem contacta clientes através de redes sociais, WhatsApp, Telegram ou outras aplicações de mensagens para pedir informação confidencial.

O banco alerta ainda que não contacta os clientes a partir dos números +351 21 005 24 24, para particulares, ou +351 21 004 24 24, para empresas, para este tipo de pedidos.

Outra indicação deixada pelo Millennium bcp é que nunca deve ser instalado software de terceiros a pedido do banco. Para utilizar os serviços digitais, o banco indica apenas a aplicação Millennium, descarregada a partir das lojas oficiais.

O banco aconselha igualmente os clientes a lerem atentamente o conteúdo dos Códigos de Autorização recebidos por SMS. A partilha destes códigos com terceiros permite que sejam realizadas transações na conta.

Dados podem ter sido obtidos através de campanhas de phishing

O Millennium bcp alerta ainda para a possibilidade de os dados pessoais utilizados pelos autores das chamadas terem sido obtidos através de campanhas de phishing anteriores, que simulavam comunicações do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN).

Entre os assuntos utilizados nas mensagens fraudulentas estavam “Declaração obrigatória de beneficiário efetivo ainda não submetida” e “A nossa correspondência não chega à sua morada”. Segundo o banco, tratava-se de ações de phishing destinadas a capturar dados pessoais e bancários.

Depois de os destinatários acederem aos links fraudulentos, eram apresentados questionários que não pertenciam ao IRN. O Millennium aconselha, por isso, a confirmar sempre o endereço da página.

Os clientes que recebam uma mensagem do Millennium bcp com um link ou anexo suspeito podem reencaminhar o email original ou uma fotografia do SMS para mensagens.fraudulentas@millenniumbcp.pt.

Caso tenham acedido a um link ou anexo suspeito, os clientes devem contactar de imediato o banco através dos números 91 827 24 24, 93 522 24 24, 96 599 24 24 ou +351 21 005 24 24.

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