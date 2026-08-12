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A tecnológica portuguesa FULLVENUE passa a chamar-se Clustie, numa mudança de identidade que acompanha a evolução do negócio e a ambição de crescer no mercado internacional de e-commerce. O rebranding acontece oito meses depois do lançamento da atual plataforma, que já é utilizada por mais de 80 marcas em 16 países e tem registado um crescimento médio de cerca de 30% ao mês.

A empresa, que começou por desenvolver a sua atividade nos setores do desporto, eventos e bilhética, assume agora um posicionamento mais abrangente. A experiência acumulada com clientes ligados à venda de bilhetes e, mais tarde, ao merchandising de clubes, federações e outras organizações, levou a equipa a identificar uma oportunidade comum a várias áreas do comércio eletrónico: ajudar marcas a perceber quais os clientes com maior probabilidade de voltar a comprar.

“FULLVENUE fez o seu caminho e permitiu-nos construir uma presença muito sólida nos setores do desporto, dos eventos e da bilhética. À medida que crescemos, tornou-se claro que o problema que estávamos a resolver era transversal a praticamente qualquer negócio de e-commerce”, afirma Tiago Costa, CEO e cofundador da Clustie.

Segundo o responsável, a nova marca traduz “um novo horizonte” e permite apresentar ao mercado “uma mensagem mais simples, forte e alinhada” com a ambição internacional da empresa.

A Clustie ajuda marcas que vendem online a tirar maior partido dos dados que já possuem sobre os seus clientes, permitindo identificar públicos com maior probabilidade de compra e melhorar a eficácia das campanhas de marketing digital. De acordo com dados da empresa, a utilização da plataforma tem permitido reduzir, em média, cerca de 30% o custo de aquisição de clientes em campanhas realizadas através da Meta.

A tecnológica disponibiliza atualmente um período experimental de 30 dias, após o qual cerca de oito em cada dez clientes avançam para um plano pago. Para a Clustie, este é um indicador relevante da capacidade da solução em gerar resultados num curto espaço de tempo.

O crescimento da empresa tem sido marcado por uma forte componente internacional. Portugal, Espanha e Estados Unidos são hoje os principais mercados da Clustie, sendo que mais de 70% dos seus clientes são internacionais. Entre os clientes e parceiros estão organizações como Ticketline, Dubai Basketball, Primavera Sound, MEO Marés, Federação de Futebol do País de Gales, Villarreal CF e FC Famalicão.

Apesar da mudança de identidade, a empresa mantém a sede no Porto, a mesma equipa e a operação com todos os atuais clientes e parceiros. Os setores do desporto, eventos e bilhética continuarão a fazer parte da atividade da Clustie, agora integrados numa estratégia mais ampla, orientada para diferentes verticais de e-commerce.

“A mudança não representa uma rutura com aquilo que construímos. Representa precisamente o contrário: é consequência da validação que tivemos no mercado e da dimensão que acreditamos que este produto pode alcançar”, acrescenta Tiago Costa.

Depois de chegar a mais de 80 clientes nos primeiros oito meses de operação da plataforma, a Clustie definiu como objetivo alcançar mais de 500 marcas nos próximos 12 meses.

“Queremos que a Clustie se torne uma referência internacional na segmentação de audiências para canais de marketing. Os primeiros meses mostraram-nos que existe procura, que o problema é global e que a solução funciona em diferentes tipos de negócio. Agora o foco está em escalar”, conclui o CEO.