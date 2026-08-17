Um jovem de 16 anos foi baleado com uma arma de airsoft na noite deste domingo, em Corroios, no concelho do Seixal, tendo ficado ferido no tronco e na cabeça.
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Segundo um porta-voz da PSP, o adolescente foi abordado por dois suspeitos encapuzados, que efetuaram vários disparos na Avenida Luís de Camões.
O jovem foi transportado para o Hospital D. Estefânia, em Lisboa.
De acordo com a SIC Notícias, os indícios apontam para que tenha sido utilizada uma arma de airsoft no ataque.
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