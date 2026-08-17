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Segundo um porta-voz da PSP, o adolescente foi abordado por dois suspeitos encapuzados, que efetuaram vários disparos na Avenida Luís de Camões.

O jovem foi transportado para o Hospital D. Estefânia, em Lisboa.

De acordo com a SIC Notícias, os indícios apontam para que tenha sido utilizada uma arma de airsoft no ataque.

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