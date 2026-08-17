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O Ministério Público (MP) acusou o presidente da Câmara de Albufeira, Rui Cristina, de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, na sequência de declarações proferidas numa Assembleia Municipal, revelou a Procuradoria Regional de Évora.

Os factos remontam à Assembleia Municipal de 26 de novembro de 2025, durante a discussão de uma questão relacionada com habitação e terrenos municipais no concelho de Albufeira, distrito de Faro.

Segundo a acusação, Rui Cristina, eleito pelo Chega para a presidência da autarquia em outubro de 2025, afirmou que, por sua opção, o município não iria gastar dinheiro, no âmbito da habitação, com um determinado grupo de cidadãos locais pertencentes a uma etnia minoritária.

O Ministério Público considera que estas declarações colocaram esse grupo numa posição secundária face aos restantes residentes do concelho no acesso à satisfação das necessidades habitacionais. De acordo com a acusação, Rui Cristina justificou a posição com a afirmação de que aquele grupo minoritário não paga impostos.

Para o MP, o autarca terá agido com o objetivo de ofender a honra e a consideração das pessoas pertencentes àquela comunidade étnica, atribuindo-lhes genericamente uma fuga às responsabilidades fiscais e procurando inferiorizá-las e discriminá-las no acesso à habitação.

A acusação sustenta ainda que as declarações tiveram como propósito estimular um sentimento de aversão e ódio contra aquela comunidade.

A intervenção de Rui Cristina foi transmitida em direto pelo próprio município através do canal da autarquia no YouTube e posteriormente divulgada nas redes sociais do presidente da Câmara e em grupos associados à sua atividade político-partidária.

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