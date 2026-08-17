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O festival reuniu artistas de diferentes géneros e gerações, com nomes como Sara Correia, Maiara & Maraisa, Orochi, João Pedro Pais, Calema, Vizinhos, Mundo Segundo & Sam The Kid, Nininho Vaz Maia, Quim Barreiros e Slow J a passarem pelo Palco Via Verde.

Entre os momentos destacados pela organização estiveram as participações surpresa de Bispo e Bárbara Tinoco no concerto de Papillon, na primeira noite, e a estreia de Maiara & Maraisa no festival. Slow J recebeu ainda Prodígio para interpretarem juntos, pela primeira vez num concerto, “4 de Fevereiro”, enquanto Lon3r Johny encerrou o Palco Via Verde com participações de Slow J, ProfJam e Plutónio.

A programação estendeu-se ainda aos palcos Sagres e Jazzy. O primeiro apostou no afro-house, funk, música urbana e eletrónica, enquanto o segundo apresentou espetáculos ligados às sonoridades africanas e brasileiras e à cultura hip-hop.

Durante os quatro dias, cerca de 3.000 profissionais estiveram envolvidos nas diferentes fases de montagem, produção, operação e desmontagem do festival. A infraestrutura incluiu três palcos, cerca de 150 contentores, áreas VIP e espaços de mais de 30 marcas. A organização contou ainda com aproximadamente 450 fornecedores, cerca de 90% dos quais sediados na Área Metropolitana de Lisboa.

A organização estima que as medidas de gestão de água adotadas nesta edição tenham permitido poupar mais de 150 mil litros de água potável. Entre as medidas estiveram o uso de água não potável para a estabilização das estruturas, a redução do caudal das torneiras, o reforço dos sanitários químicos e a reorganização das operações de lavagem.

Os estudos preliminares apontam ainda para um impacto económico superior a cinco milhões de euros, valor que será posteriormente consolidado. O festival recebeu público de vários pontos de Portugal continental e das ilhas, além de visitantes de França, Luxemburgo, Itália e Inglaterra.

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