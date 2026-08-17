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O céu volta a proporcionar um fenómeno astronómico de destaque no final de agosto. Depois do eclipse solar de 12 de agosto, Portugal terá oportunidade de observar, na madrugada de 28 de agosto, um eclipse lunar parcial.

O fenómeno será visível em várias zonas do país e integra um eclipse que, no seu máximo, fará com que cerca de 93% do diâmetro da Lua fique dentro da umbra, a parte mais escura da sombra projetada pela Terra.

Em Portugal continental, o eclipse começa ainda durante a madrugada. De acordo com os horários para Portugal, a entrada da Lua na penumbra da Terra acontece às 2h23. A fase parcial começa às 4h12 e prolonga-se até às 6h13. A fase penumbral termina já depois das 7h00, embora o horário exato varie ligeiramente consoante o local de observação.

Apesar de ser classificado como parcial, este eclipse será particularmente profundo. Segundo a NASA, cerca de 93% do diâmetro lunar estará dentro da umbra no momento máximo. A agência norte-americana explica que a Lua não ficará totalmente coberta, mas a parte atingida pela sombra poderá adquirir uma tonalidade escura, com uma coloração acobreada ou avermelhada junto à zona eclipsada.

O fenómeno será visível em grande parte da América do Norte e da América do Sul, bem como em algumas regiões da Europa e de África. Portugal encontra-se entre os territórios onde o eclipse poderá ser observado.

Ao contrário de um eclipse solar, a observação de um eclipse lunar não exige qualquer proteção especial para os olhos. A NASA indica que o fenómeno pode ser observado a olho nu, sendo também possível utilizar binóculos ou um pequeno telescópio para acompanhar com maior detalhe a passagem da sombra da Terra sobre a superfície lunar.

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