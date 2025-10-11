Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ação policial surgiu após uma denúncia que reportava uma situação de violência. Os militares da GNR deslocaram-se de imediato ao local, localizando e intercetando os suspeitos.

Durante as diligências, verificou-se que um dos indivíduos não tinha cumprido uma notificação de abandono voluntário do país dentro do prazo legal, facto confirmado através dos sistemas de informação disponíveis, com o apoio da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros (UCFE), levando à sua detenção imediata.

Na operação, foram apreendidos dois bastões e uma chave de roda metálica. As vítimas, dois homens de 30 e 32 anos, receberam assistência no local e foram posteriormente transportadas para uma unidade hospitalar.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Lourinhã, onde o detido foi presente a tribunal.

