Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta sexta-feira, Portugal continental vai estar sob a influência de uma situação meteorológica instável, com céu muito nublado, períodos de chuva e vento forte, sobretudo no litoral e nas terras altas. A precipitação poderá ser por vezes intensa nas regiões Centro e Sul, onde existe também a possibilidade de trovoada e queda pontual de granizo.

O vento vai soprar de sul/sueste, fraco a moderado no interior, mas moderado a forte na faixa costeira e nas terras altas, em especial no Centro e Sul, com rajadas que podem atingir os 80 km/h no litoral e até 110 km/h nas zonas mais elevadas. Está prevista uma subida da temperatura, mais significativa nos valores mínimos.

Grande Lisboa e Grande Porto

Na Grande Lisboa, o céu apresenta-se muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, podendo ser acompanhados de trovoada e granizo. O vento será moderado de sul/sueste, intensificando-se na faixa costeira, com rajadas até 80 km/h, sobretudo até ao fim da manhã. A temperatura mínima deverá subir.

No Grande Porto, o cenário será semelhante, com céu muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros. O vento soprará de leste/sueste, fraco a moderado, podendo atingir temporariamente os 40 km/h junto ao litoral até ao final da manhã. Também aqui se prevê uma subida da temperatura.

Na costa ocidental, as ondas de sudoeste terão dois a três metros, podendo atingir temporariamente os três a quatro metros a sul do Cabo Carvoeiro durante a manhã. Na costa sul, as ondas de sueste passam a sudoeste ao longo do dia, aumentando para 3,5 a quatro metros no final do dia. A temperatura da água do mar varia entre os 14 e os 17 ºC.

Madeira

No arquipélago da Madeira, o céu estará geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, sobretudo até ao início da manhã, e com possibilidade de trovoada. O vento de oeste será moderado a forte, com rajadas até 90 km/h, tornando-se forte a muito forte nas terras altas a partir da tarde, onde as rajadas podem chegar aos 110 km/h. Prevê-se uma pequena descida da temperatura.

No Funchal, mantém-se o céu muito nublado e a possibilidade de chuva intensa nas primeiras horas do dia, com vento fraco a moderado do quadrante oeste.

O estado do mar agrava-se ao longo do dia, com ondas que podem atingir os cinco a seis metros na costa norte e os quatro a cinco metros na costa sul. A temperatura da água do mar ronda os 19 a 20 ºC.

Açores

Nos Açores, o tempo varia consoante os grupos. No Grupo Ocidental, esperam-se períodos de céu muito nublado com abertas e vento do norte fraco a moderado. No Grupo Central e Oriental, há previsão de aguaceiros e vento forte, com rajadas que podem atingir os 80 km/h no Grupo Central e os 100 km/h no Grupo Oriental, diminuindo de intensidade a partir da noite.

O estado do mar será agitado a muito agitado, com ondas do quadrante norte que podem alcançar os sete metros no Grupo Oriental. As temperaturas mínimas e máximas previstas variam entre os 12 e os 17 ºC nas principais localidades do arquipélago.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.