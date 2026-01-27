Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O céu deverá apresentar-se geralmente muito nublado, com períodos de chuva por vezes forte até ao início da manhã, passando gradualmente a regime de aguaceiros. Estes poderão ser ocasionalmente acompanhados de granizo e trovoada. Ao longo do dia, prevê-se uma pequena descida da temperatura.

A queda de neve deverá ocorrer nos pontos mais altos da Serra da Estrela, com descida gradual da cota para os 600 a 800 metros de altitude nas regiões Norte e Centro. A partir do final da tarde, a neve poderá também atingir os pontos mais elevados da serra de São Mamede. Está ainda prevista a formação de gelo em alguns locais do interior Norte e Centro.

O vento soprará de oeste/sudoeste, moderado a forte, com velocidades entre 25 e 45 km/h e rajadas que poderão atingir os 90 km/h, sendo até 100 km/h no Minho e Douro Litoral até ao início da manhã. Nas terras altas, o vento será mais intenso, podendo alcançar rajadas até 110 km/h. A partir do final da tarde, o vento deverá enfraquecer gradualmente.

Na Grande Lisboa, mantém-se o cenário de céu muito nublado, chuva por vezes forte no início do dia e aguaceiros ao longo do período seguinte, com possibilidade de granizo e trovoada. O vento será moderado a forte, com rajadas até 90 km/h, e regista-se descida de temperatura.

No Grande Porto, as condições serão semelhantes, com períodos de chuva forte até ao início da manhã, passando a aguaceiros. O vento poderá atingir rajadas até 100 km/h nas primeiras horas do dia, enfraquecendo progressivamente ao final da tarde, acompanhado de descida de temperatura.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste e aumentando para 5 a 7 metros. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 13ºC e os 15ºC. Na costa sul, as ondas de sudoeste variarão entre 2,5 e 3,5 metros, aumentando para 3,5 a 4,5 metros no barlavento, com a temperatura da água entre os 15ºC e os 16ºC.

