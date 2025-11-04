Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A frente trará precipitação intensa, por vezes acompanhada de trovoada, sobretudo durante a manhã, estando em vigor aviso Laranja para precipitação e aviso Amarelo para trovoada.
O vento também soprará forte, com rajadas que poderão atingir os 80 km/h no litoral e os 110 km/h nas terras altas das regiões Norte e Centro, motivando aviso Amarelo.
A partir da tarde, a chuva passará a regime de aguaceiros, podendo incluir granizo, e persistirá especialmente no litoral Norte e Centro.
Prevê-se ainda aumento da agitação marítima na costa ocidental, com ondas de 5 a 6 metros entre quarta e quinta-feira, situação que levou à emissão de aviso Laranja para o mar.
