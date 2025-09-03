Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Foi durante um concerto da banda britânica, Coldplay, no estádio Wembley, em Inglaterra, que duas fãs que estavam na plateia foram chamadas a palco. Já junto ao cantor, ambas revelaram ser israelitas e do público receberam uma mistura de vaias e gritos de apoio.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

No meio da situação, Chris Martin, evitou entrar em assuntos políticos e disse que as recebia como ‘‘humanos iguais, independentemente de onde elas viessem’’. O discurso não agradou a fãs israelitas, que agora acusam o vocalista de "desumanizar judeus". O perfil das redes sociais da banda foi inundado de críticas.

Chris Martin fez questão de cumprimentar os palestinianos que estavam no concerto. A Creative Community for Peace, organização que tem o intuito de refutar as falas anti-Israel na indústria do entretenimento pronunciou-se sobre o caso: "Porque é que os israelitas precisam de ser lembrados que são humanos?".

A Maccabee Task Force, organização sionista, também se pronunciou e afirmou que os "israelitas devem poder falar a sua nacionalidade sem lhes ser assegurado que são humanos".