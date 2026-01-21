Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em resposta ao partido de direita radical, Luís Montenegro respondeu que o SNS “não vive uma situação de caos”.

O primeiro‑ministro explicou que o sistema enfrenta “situações de dificuldade e constrangimento”, mas que “funciona hoje melhor do que funcionava há um ano, e há um ano já funcionava melhor do que há dois”. Montenegro citou diversos indicadores relativos ao atendimento em unidades de saúde e hospitais, defendendo que o Governo “está a mobilizar todos os meios humanos para chegar mais depressa a mais portugueses”.

O líder do Governo acrescentou ainda que existe uma “grande desproporção entre as ondas noticiosas que se criam” sobre determinados casos e a realidade do SNS, sugerindo que a perceção pública do sistema nem sempre reflete os progressos registados nos últimos anos.

José Luís Carneiro interveio, questionando se o primeiro-ministro não estaria a cometer um erro semelhante ao das viaturas do INEM, ao falar do contrato de investimento assinado ontem. Montenegro respondeu que “a origem das ideias remonta muitas vezes a tempos imemoriais”, mas confirmou a assinatura de um projeto de investimento de 2.060 milhões de euros em Sines. “Foi ontem, não foi nem há um mês, nem há um ano, nem em 2022”, disse.

O líder do PS abordou ainda os dados de mortalidade na Europa, citando uma agência que acompanha os óbitos no continente. Segundo o deputado, houve um aumento de 20% do número de mortos em relação ao esperado, sendo Portugal o único país da UE a registar esta tendência. Apesar disso, afirmou que “não vai usar o assunto contra o Governo” e que não fará “aquilo que fez aos Governos do PS quando estava na oposição”. O deputado questionou Montenegro se já tinha dado instruções aos serviços do Ministério da Saúde para apurar as causas deste aumento de mortalidade.