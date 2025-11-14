Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Para a CGTP, "é urgente e necessário derrotar o Pacote Laboral, imposto pelas agendas dos grandes grupos económicos e que foram escondidas durante a última campanha eleitoral pelos partidos da direita. Esta ataque agora está corporizado nas propostas do Governo PSD/CDS, com o apoio “frenético” do grande patronato".

Assim, explicam que "estamos perante o mais violento e frontal ataque dos últimos anos, só comparável com o ataque desferido por Passos Coelho/Paulo Portas no tempo da Troika".

"Os nossos direitos que foram conquistados, com sangue, suor e lágrimas, pelos trabalhadores e suas ORT de Classe em décadas de luta, não se podem esboroar com estas propostas de alteração à legislação laboral (mais de 100 propostas de alteração)", acrescenta o comunicado.

Assim sendo, para a CGTP "é preciso estar nos locais de trabalho, é preciso informar, fazer comunicados a mobilizar os trabalhadores e aprovar Moções de Apoio à Luta contra o Pacote Laboral e a exigir melhores salários e mais direitos, assumindo, nas empresas, lado a lado com o Movimento Sindical Unitário, a dianteira da mobilização para a Greve Geral".

Para o 11 de dezembro, a CGTP espera "mostrar que os trabalhadores portugueses não aceitam recuar nem ceder perante quem pretende pôr em causa a dignidade do trabalho e da vida. Transformemos esta Greve Geral num dia histórico de resistência, unidade e força popular".

