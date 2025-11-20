Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações aos jornalistas após a entrega do pré-aviso no Ministério do Trabalho, o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, afirmou: “Entregámos um pré-aviso de greve, de acordo com a decisão dos órgãos da UGT para 11 de dezembro. Até ao dia 11, estamos totalmente disponíveis para o diálogo e negociação. Estaremos totalmente disponíveis para nos sentar à mesa”.

Mário Mourão não descartou a possibilidade de a greve ser desconvocada, caso o Governo aceite algumas das propostas apresentadas pela central sindical, incluindo, por exemplo, “a disponibilidade do Governo para retirar a proposta que está em cima da mesa”.

O secretário-geral sublinhou ainda que a UGT “não se opõe a uma reforma laboral”, embora tenha ressalvado que “o processo não começou bem”.

A greve geral, convocada conjuntamente pela UGT e pela CGTP, surge em resposta ao anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral apresentado pelo Governo, estando marcada para 11 de dezembro.

