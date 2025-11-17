Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Segundo a RTP, o pré-aviso da greve deve chegar ao Ministério de Maria do Rosário Palma Ramalho, em Lisboa, pelas 13h00 desta segunda-feira.

A greve geral de 11 de dezembro foi inicialmente convocada pela CGTP, através do secretário-geral Tiago Oliveira, durante a marcha nacional contra o pacote laboral, que mobilizou milhares de trabalhadores em Lisboa. A UGT acabou por se juntar ao protesto após aprovação unânime interna, incluindo o voto dos Trabalhadores Social-Democratas (TSD).

O secretário-geral da UGT (União Geral de Trabalhadores), Mário Mourão, avisou no domingo que a central sindical poderá avançar para “dois dias de greve” caso o Governo mantenha, nas próximas reuniões de novembro e dezembro, a mesma proposta de alteração laboral que levou à convocação da paralisação marcada para 11 de dezembro.

Será a primeira greve geral envolvendo simultaneamente as duas maiores centrais sindicais desde junho de 2013, quando Portugal estava sob intervenção da troika.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.