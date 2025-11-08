Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, anunciou este sábado a realização de uma greve geral a 11 de dezembro, no final da marcha nacional contra o pacote laboral, que decorreu em Lisboa.

Durante o discurso nos Restauradores, Tiago Oliveira afirmou que “foi possível a convergência para uma greve geral” e justificou a decisão com a oposição da central sindical às medidas laborais propostas pelo Governo.

O anúncio foi recebido com aplausos e palavras de ordem dos manifestantes, que entoaram: “O ataque é brutal, vamos à greve geral!”.

