A reunião extraordinária foi convocada por Chipre, país que detém a presidência rotativa semestral da União Europeia, e deverá arrancar às 17 horas. Segundo fontes diplomáticas citadas pela Reuters, o encontro tem como objectivo alinhar posições entre os Estados-membros e preparar uma resposta comum às declarações do presidente norte-americano.

O aumento da tensão surge na sequência de uma publicação de Donald Trump, feita este sábado na rede social Truth Social, na qual anunciou a intenção de aplicar tarifas de 10% a partir de 1 de fevereiro sobre importações provenientes da Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia. O presidente dos Estados Unidos acrescentou que essas tarifas poderão subir para 25% a partir de 1 de junho, caso os países visados não cedam no impasse relacionado com a Gronelândia.

O braço de ferro entre Bruxelas e Washington intensificou-se devido à insistência de Trump em defender que os Estados Unidos devem assumir o controlo da Gronelândia, território semiautónomo da Dinamarca e membro da NATO. No início desta semana, o presidente norte-americano afirmou que qualquer solução que não passe pela posse norte-americana da ilha do Árctico seria inaceitável.

