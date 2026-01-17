Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Os dois golos que possibilitaram a vitória do Benfica foram marcados por Leandro Barreiro e por Ntoi, num autogolo.
Com esta vitória, o Benfica regressou às vitórias após as derrotas frente ao Braga (Taça da Liga) e ao FC Porto (Taça de Portugal).
Na segunda parte, o Rio Ave marcou um golo, mas foi invalidado pelo VAR aos 68 minutos.
