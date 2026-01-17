Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa publicação no Truth Social, Donald Trump afirmou que "a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a França, a Alemanha, o Reino Unido, os Países Baixos e a Finlândia viajaram para a Gronelândia, com objetivos desconhecidos".

"Esta é uma situação muito perigosa para a segurança e a sobrevivência do nosso planeta", acrescentou.

Segundo o The Guardian, o presidente dos EUA anunciou que as tarifas de 10% serão impostas sobre todos os produtos que esses países exportam para os Estados Unidos a partir de 1 de fevereiro, seguidas por uma taxa de 25% a partir de 1 de junho.

"Essa tarifa será devida e pagável até que seja alcançado um acordo para a compra completa e total da Gronelândia", acrescentou Trump.

