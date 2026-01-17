Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um trabalhador de creche de Londres, já condenado por múltiplos ataques sexuais a crianças, foi agora acusado de mais 15 crimes relacionados com a posse de imagens indecentes de menores e atos de atentado ao pudor, diz o The Guardian.

Vincent Chan, de 45 anos, tinha anteriormente declarado-se culpado de 26 crimes cometidos entre 2022 e 2024, incluindo agressões sexuais a quatro meninas com idades entre os dois e os quatro anos, na creche do norte de Londres onde trabalhava, bem como crimes relacionados com mais de 25.000 imagens indecentes de crianças.

Os crimes de Chan ocorreram numa creche agora encerrada em West Hampstead, que era gerida pela Bright Horizons. As novas acusações, que se referem a atos anteriores aos que lhe valeram a condenação, incluem nove casos de captação de fotografias indecentes de crianças e seis casos de atos de atentado ao pudor. Estas acusações envolvem nove meninas e não ocorreram na mesma localização que os crimes anteriores.

Chan, natural de Finchley, encontra-se atualmente detido à espera da sentença relativa às condenações anteriores. Entre essas condenações, contam-se cinco agressões sexuais com penetração a crianças entre dois e quatro anos, quatro agressões sexuais, 11 casos de captação de imagens indecentes e seis de produção de imagens indecentes de crianças.

___

