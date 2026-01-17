Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nos últimos meses, a fibra alimentar tornou-se o tema do momento nas redes sociais, numa altura em que, no ano anterior, o foco estava todo na proteína para potenciar força e performance física, escreve a BBC.

Hashtags como #fibremaxxing e #fibermaxxing acumularam mais de 150 milhões de visualizações no TikTok, enquanto vídeos de sementes de chia sobre papas ou receitas com grão-de-bico se multiplicam nos feeds dos utilizadores.

Apesar de o Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido recomendar uma ingestão diária de 30 gramas de fibra para adultos, 96% da população britânica não alcança este valor. O consumo médio diário situa-se nos 16,4 gramas, sendo que as mulheres ingerem menos fibra do que os homens.

O consumo de alimentos ricos em fibra, como arroz integral, batatas com casca ou leguminosas, traz benefícios que vão muito além do trânsito intestinal. Kevin Whelan, professor de Dietética no King’s College London, explica que quem consome mais fibra tende a viver mais tempo, apresenta menor incidência de doenças cardiovasculares e certos tipos de cancro, e tem menor risco de diabetes. Estudos sugerem ainda efeitos positivos na saúde mental.

A fibra alimentar consiste em cadeias de moléculas de açúcar produzidas pelas plantas que não podem ser digeridas pelo corpo humano. Está presente em frutas, vegetais, cereais, leguminosas e frutos secos.

Estudos epidemiológicos e ensaios clínicos indicam que dietas ricas em fibra podem melhorar várias dimensões da saúde, incluindo a função cognitiva em pessoas com mais de 60 anos. A saúde intestinal, favorecida pela fibra, está ligada à redução de ansiedade e depressão através do eixo intestino-cérebro.

