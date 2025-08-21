Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O vento será fraco a moderado, podendo atingir os 30 km/h. Na faixa costeira ocidental e nas terras altas, o vento poderá ser por vezes forte, até 40 km/h, sobretudo a partir da tarde. Há ainda possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns pontos do litoral Centro.
As temperaturas vão registar uma pequena descida da mínima, enquanto a máxima deverá subir ligeiramente no interior e descer no sotavento algarvio.
Na Grande Lisboa, o dia será de céu limpo ou pouco nublado, com alguma nebulosidade até ao início da manhã. O vento soprará de norte/noroeste, por vezes forte na faixa costeira durante a tarde.
Já na Grande Porto, o céu manter-se-á limpo ou pouco nublado, com vento fraco a moderado de norte.
No estado do mar, estão previstas ondas de noroeste entre 1 e 1,5 metros na costa ocidental, aumentando para 1 a 2 metros a partir do meio da tarde. A temperatura da água oscilará entre os 17 e os 20 graus.
Na costa sul, as ondas serão inferiores a 1 metro, podendo temporariamente atingir 1 metro, com a água do mar a variar entre 20 e 23 graus.
