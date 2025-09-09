Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Banco de Sangue São João vai realizar, hoje, dia 9 de setembro, uma Brigada de Colheita de Dádivas de Sangue nas instalações da Super Bock Group, em Leça do Balio, vila no município de Matosinhos. A ação arranca às 13h00 e insere-se no esforço de aproximação da dádiva aos cidadãos e de reforço das reservas nacionais de sangue, revela o comunicado enviado às redações.

Em 2025, o Banco de Sangue São João retomou as brigadas de colheita junto de empresas e instituições, consideradas essenciais para garantir a respostas às necessidades de doentes em situações críticas.

Segundo Unidade Local de Saúde (ULS) São João, estas iniciativas têm também um forte carácter de responsabilidade social para sensibilizar a comunidade para a importância de manter stocks seguros e estáveis de sangue.

Com esta parceria, o Banco de Sangue São João reforça a aposta na colaboração com o tecido empresarial.