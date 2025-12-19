Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo dados recolhidos pela DECO, o quilograma de bacalhau graúdo passou de 15,27 euros em janeiro para 16,87 euros em dezembro, registando um aumento de 10,48% ou 1,60 euros. O valor mais baixo do ano foi de 14,70 euros por quilo, em março, enquanto o preço mais alto foi atingido em dezembro. O Conselho Norueguês das Pescas e a Associação dos Industriais do Bacalhau antecipam novos aumentos para 2026, devido à redução das quotas de pesca.

O peru também acompanhou esta tendência de subida. A perna de peru subiu de 5,28 euros para 5,69 euros por quilograma (11,53%), enquanto o bife de peru registou um aumento ainda mais expressivo, de 15,54%, passando de 8,18 euros para 9,46 euros. Os valores máximos destes produtos foram observados no início de dezembro, coincidindo com a época de maior procura.

As associações de consumidores alertam que estas subidas, aliadas à inflação e às previsões de novos aumentos, tornam o planejamento do consumo alimentar mais difícil para muitas famílias portuguesas, sobretudo durante o Natal e outras celebrações.