Segundo a SIC Notícias, a investigação tem como objetivo avaliar a qualidade do serviço prestado, com especial atenção à prontidão e à resposta do INEM. A IGAS pretende analisar se os procedimentos adotados foram adequados e identificar eventuais falhas que possam ter contribuído para o desfecho fatal.

Em causa está a morte de um homem de 78 anos, na terça-feira no Seixal, depois de ter esperado quase três horas por socorro do INEM, confirmou o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).

O presidente do INEM, Luís Mendes Cabral, assegurou esta quarta-feira que o novo sistema de triagem não teve qualquer impacto na resposta prestada, sublinhando que a atuação da instituição seguiu os procedimentos habituais, o problema é a falta de ambulâncias registadas na Margem Sul.

