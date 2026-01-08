Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Papa Leão XIV nomeou o padre José Luís Amaro Pombal, da Diocese de Bragança-Miranda, como capelão do pontífice, atribuindo-lhe o título honorífico de monsenhor, diz a Ecclesia.

A designação de “monsenhor” corresponde a um título honorífico concedido pelo Papa a sacerdotes diocesanos, mediante proposta do respetivo bispo, como forma de reconhecimento pelos serviços prestados à Igreja. Trata-se de uma honorificência pontifícia que, atualmente, se encontra estruturada em três graus: protonotário apostólico, prelado de honra de Sua Santidade e capelão de Sua Santidade, sendo este último o título agora atribuído ao sacerdote português.

O padre José Luís Pombal tem 40 anos e é natural de Mós, no concelho de Torre de Moncorvo. Desde 2021 colabora com a Secretaria de Estado do Vaticano, mantendo simultaneamente ligação à sua diocese de origem, onde exerce funções como diretor-adjunto do Tombo Diocesano Monsenhor José de Castro.

José Luís Amaro Pombal foi ordenado sacerdote em 2010, na Catedral de Bragança. Possui formação académica em Teologia e em História da Igreja pela Universidade Pontifícia Gregoriana, em Roma, encontrando-se atualmente a realizar o doutoramento no Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa.

Ao longo do seu percurso pastoral, desempenhou diversas funções, tendo sido pároco, docente e formador nos seminários de Braga e de Bragança. Colaborou também na Pastoral Juvenil Vocacional, integrando diferentes âmbitos da vida pastoral e formativa da Igreja.

Em 2023, o sacerdote fez parte da comitiva que acompanhou o Papa Francisco na sua visita a Portugal, experiência que se insere no contexto do seu serviço próximo da Santa Sé.

