Concurso que convoca agentes de segurança teve 3.102 homens e 925 mulheres inscritos. Recrutamento passa agora pela fase de análise de candidaturas, com a previsão de 800 contratações.

A PSP realizou entre 28 de novembro e 23 de dezembro de 2025 um concurso para constituição de reserva de recrutamento para a admissão ao curso de formação de agentes destinado ao ingresso na carreira de agente.

Numa resposta enviada à agência Lusa, a direção nacional da PSP revela que concorrem ao curso de agente 4.027 candidatos, 3.102 dos quais homens e 925 mulheres, mais 635 do que no ano passado, quando concorreram 3.392.

Dados da PSP indicam que o número de candidatos tem vindo a aumentar ligeiramente nos últimos dois anos anos: 3.392 candidatos em 2025, 2.825 em 2024, 3.042 em 2023, 3.743 em 2022 e 2.182 em 2021.

Neste novo concurso de recrutamento já estiverem em vigor as novas regras de admissão, como o aumento da idade máxima dos 30 para os 35 anos e altura mínima para os homens que passou para 1,60 metros.

Segundo a PSP, atualmente o concurso encontra-se em fase de análise de candidaturas, seguindo-se a publicação de listas provisórias de candidatos admitidos e excluídos para depois se passar à fase de aplicação de métodos de seleção.

Concorreram ainda para a carreira de agentes de polícia da banda de música da Polícia de Segurança Pública 201 pessoas.

A PSP prevê que o próximo curso de formação de agentes tenha 800 formandos e tenha início na segunda quinzena de junho.

Atualmente estão a frequentar o curso de agentes na escola de polícia em Torres Novas (Santarém), que começou em setembro e termina em maio, perto de 600 formandos.

