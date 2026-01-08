Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Promovida pela folha de medronho – Associação Artes Performativas, a residência tem como principal objetivo incentivar a livre criação artística, a partilha de experiências e o trabalho coletivo, culminando na produção de um documentário alinhado com a temática do Festival Tanto Mar. A obra final será exibida publicamente na edição de 2026 do festival, integrando a sua programação oficial.

A EntreMares’26 decorre entre 2 e 22 de março de 2026, em Loulé, e está aberta a artistas de qualquer nacionalidade e área artística, incluindo estudantes e profissionais. As candidaturas devem ser feitas em dupla, sendo um dos participantes responsável pelo vídeo e o outro pela sonorização. Pelo menos um dos elementos da dupla deverá ter capacidade para emitir recibo, sendo igualmente obrigatório que os participantes disponham de meio de transporte próprio.

Os candidatos devem submeter um formulário de inscrição acompanhado de carta de motivação, curriculum vitae, fotografias recentes, e, opcionalmente, portfólio ou amostras de trabalhos anteriores. É ainda exigida a apresentação de uma proposta de documentário, com sinopse, objetivos, abordagem estética e referências cinematográficas, em consonância com a temática do Festival Tanto Mar.

A seleção ficará a cargo de uma comissão composta por profissionais da área artística, que avaliará as candidaturas com base na qualidade dos trabalhos apresentados, experiência em documentário, alinhamento com os objetivos da residência e motivação demonstrada. Os resultados serão comunicados por e-mail até 2 de fevereiro.

A organização assegura o alojamento durante o período da residência e atribui um cachê de 370 euros por dupla, pago em duas fases. As despesas de deslocação até Loulé não são comparticipadas, sendo apenas reembolsados custos diretamente relacionados com o processo criativo, até ao limite de 100 euros por dupla. O documentário deverá estar concluído até ao final da residência, estando prevista a apresentação de um teaser no Curtas CineFolha, a 21 de março, e da versão final no Festival Tanto Mar 2026.

Mais informações podem ser obtidas através do e-mail folhademedronho@folhademdronho.com

O regulamento e folha de inscrição podem ser consultados aqui.

