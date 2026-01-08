A Polícia Judiciária (PJ) está a fazer buscas na Câmara Municipal de Setúbal.

Segundo a SIC Notícias, em causa estão mais de 35 mil euros que a autarca terá recebido a título de ajudas de custo por ter usado o seu veículo para deslocações.

Apesar de ter direito a carro e a motoristas, foram registados 98.500 quilómetros, ao serviço da Câmara Municipal de Setúbal no seu carro próprio.

Em investigação estão também duas viagens feitas por Maria das Dores Meira e gastos com dois cartões de crédito.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.