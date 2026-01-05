Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Lisboa mantém-se como a cidade mais cara para arrendar, com um valor médio de 22,1 euros/m², seguida do Porto (17,4 euros/m²) e do Funchal (16,2 euros/m²). Entre as capitais de distrito, a única que registou descida foi o Porto, com uma diminuição de 1,4%. As maiores subidas anuais verificaram-se em Ponta Delgada (22,6%), Viana do Castelo (12,3%) e Leiria (12%).

Nos distritos e ilhas, a tendência também foi maioritariamente de aumento. Das 20 regiões analisadas, 17 registaram subidas de preços, com destaque para a ilha de São Miguel (22,1%) e Viana do Castelo (12,1%). Apenas Guarda (-5,9%), Beja (-1%) e Porto (-0,9%) apresentaram quedas.

A nível regional, os Açores lideraram as subidas, com 17,9%, seguidos do Algarve (5,6%), Centro (5,3%) e Alentejo (2,7%). A Área Metropolitana de Lisboa continua a ser a região mais cara, com 19,6 euros/m², enquanto o Centro se mantém como a região mais acessível, com 9,9 euros/m².

O relatório do idealista evidencia que, embora a subida média das rendas tenha sido moderada, existem diferenças significativas entre cidades, distritos e regiões, refletindo um mercado de arrendamento heterogéneo, com áreas metropolitanas e regiões insulares a registar as variações mais expressivas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.