Após a receção de uma denúncia efetuada por um cidadão, os elementos do SEPNA deslocaram-se até ao local, onde detetaram o animal ferido e debilitado, incapaz de voar. Segundo o comunicado, o resgate foi efetuado de imediato.

A cegonha foi transportada para o Centro de Estudos e Recuperação de Animais Selvagens (CERAS), em Castelo Branco, onde permanecerá sob vigilância para monitorização do estado de saúde, recuperação e eventual libertação no seu habitat natural.

A Guarda Nacional Republicana, através do SEPNA, reforça que a proteção da fauna é uma prioridade e apela à colaboração da população na denúncia de situações de risco ou infrações ambientais. Para tal, está disponível a Linha SOS Ambiente e Território, através do número 808 200 520, em funcionamento permanente.

