Segundo Mário Silvestre, a situação é particularmente perigosa para quem se deslocar de carro, visto que “o peso rodoviário estará extremamente escorregadio com a formação de muitos lençóis de água” e a “visibilidade será reduzida” dada a “previsão de nevoeiros e neblina”.

Além disso, e repetindo o que já tinha dito à hora de almoço, o comandante nacional lembrou que os efeitos expectáveis do agravamento do tempo serão “cheias em cursos de água” mas também cheias rápidas nas zonas urbana, com o risco de “inundação de garagens e outros espaços abaixo das cotas”.

“Outro risco são os deslizamentos de terras, colapso de muros, taludes rodoviários e encostas com potenciais interrupções de vias e isolamento de localidades”, alertou.

Quanto às derrocadas que se têm verificado de norte a sul do país, Mário Silvestre advertiu ainda que o risco vai manter-se mesmo depois do alívio da chuva, pois “existe uma saturação muito grande dos solos”.

Em comunicado, a Proteção Civil também voltou a revelar os rios com risco significativo de inundações:

Rio Mondego: Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Miranda do Corvo,

Montemor-o-Velho, Soure;

– Rio Tejo: Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca,

Constância, Coruche, Entroncamento, Gavião, Golegã, Mação, Salvaterra de Magos,

Santarém, Vila Franca de Xira, Vila Nova da Barquinha;

– Rio Sorraia: Coruche, Benavente;

– Rio Vouga: Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Ovar, Vagos e

Cantanhede;

– Rio Águeda: Águeda;

– Rio Sado: Alcácer do Sal.

Risco de inundações:

– Rio Minho: Monção, Valença

– Rio Coura: Caminha

– Rio Lima: Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Ponte de Lima;

– Rio Cávado: Braga; Barcelos; Vila Verde; Esposende;

– Rio Ave: Santo Tirso, Trofa; Vila Nova de Famalicão;

– Rio Douro: Gondomar, Porto; Vila Nova de Gaia; Lamego; Peso da Régua;

– Rio Tâmega: Chaves, Amarante

– Rio Sousa: Lousada, Paredes

– Rio Lis: Leiria

– Rio Nabão: Tomar

– Rio Guadiana: Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António

