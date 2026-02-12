Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a Câmara de Setúbal informou que as 429 ocorrências “diretamente relacionadas com a intempérie” incluem, entre outras, “inundações de superfície devido à acumulação da água da chuva, deslizamento de terras e queda de árvores, de postes de eletricidade e telecomunicações e de estruturas móveis e fixas”.

“Destas 429 ocorrências, 184 tiveram lugar na União das Freguesias de Setúbal, 120 em Azeitão, 68 em São Sebastião, 37 no Sado e 20 em Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra, números que refletem os danos causados pelo mau tempo no território da Serra da Arrábida”, indicou a autarquia.

Segundo a nota, outro tipo de ocorrências, como abertura de portas, resgate de animais, doenças, intoxicações, traumatismos e quedas também podem estar indiretamente relacionados com o mau tempo.

“Os serviços operacionais da Câmara Municipal de Setúbal, em articulação com as diversas entidades do sistema de Proteção Civil, continuam a trabalhar, em contínuo e em todo o concelho, na resolução dos problemas resultantes da intempérie”, assegurou a autarquia da Área Metropolitana de Lisboa.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.