Uma cobra-ferradura foi resgatada pela Guarda Nacional Republicana (GNR) no concelho de Seia, na quarta-feira, depois de ter sido encontrada no sótão de uma habitação.

A operação foi levada a cabo pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do Destacamento Territorial de Gouveia, após um alerta dado por um munícipe. O popular contactou as autoridades ao deparar-se com a presença do réptil dentro da sua residência.

Os militares da GNR deslocaram-se de imediato ao local, onde conseguiram localizar e recolher o animal em segurança. Após uma avaliação cuidadosa do estado de saúde do espécime, que confirmou tratar-se de um exemplar em boas condições físicas, a cobra-ferradura foi devolvida ao seu habitat natural, numa zona afastada do perímetro urbano.

A GNR reforça que a proteção da natureza e da biodiversidade continua a ser uma das prioridades do SEPNA, apelando à colaboração da população na comunicação de situações de risco ou de eventuais infrações ambientais.

Para o efeito, está disponível a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, permitindo aos cidadãos reportar este tipo de ocorrências de forma rápida e eficaz.