O Portal do Eleitor tinha até este sábado à tarde registo de 65 alterações de locais de voto, pedidas por municípios de 14 dos 18 distritos de Portugal continental e um da Região Autónoma da Madeira.

Leiria, um dos distritos mais afetados pelo mau tempo, regista 26 alterações de locais de voto, seguido de Santarém com dez, Coimbra com seis, Évora com quatro, Lisboa com três, Bragança, Faro, Guarda, Beja, Vila Real e Viseu com duas, Braga, Castelo Branco, Aveiro e a Madeira com uma.

Pode consultar todas as alterações através do site do Portal do Eleitor ou então, como a Comissão Nacional de Eleições recomenda, confirmar o seu local de voto no seu site ou enviando um SMS gratuito para o número 3838 com a seguinte mensagem: RE [espaço] Número de Identificação Civil [espaço] Data de nascimento AAAAMMDD. A alternativa é ligar para a linha de apoio ao eleitor: 808 206 206.

Por causa das consequências do mau tempo, três municípios decidiram adiar a realização das eleições: Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã. Nestes concelhos, os eleitores serão chamados às urnas no próximo domingo dia 15. O município de Santarém pediu apenas o adiamento da votação em duas secções.

De recordar que hoje as urnas abrem às 8h (hora de Portugal continental e Madeira) e encerram às 19h, para a segunda volta das presidenciais. A decisão faz-se entre os dois candidatos que reuniram mais votos na primeira volta, que se realizou a 18 de janeiro: António José Seguro e André Ventura.

Ontem, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apelou ao voto deste domingo, recordando a situação da pandemia da COVID-19, enfatizando que votar é "vencer a calamidade e refazer o nosso futuro".

