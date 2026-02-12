Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a empresa, cita o Observador, o viaduto de Duarte Pacheco até à Cruz das Oliveiras (km 1) está condicionado, com apenas uma via de circulação, devido a trabalhos na via.

A Brisa recomenda como alternativa para os automobilistas que saem da ponte e pretendam entrar na A5 a utilização das saídas para Alcântara ou Monsanto.

Segundo fonte da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa à Lusa ocorreu um novo deslizamento de terras pelas 15h40 no quilómetro 1, na subida para o Monsanto, no mesmo local em que ocorreu um outro na quarta-feira.

De acordo com a mesma fonte, no local encontrava-se “um forte dispositivo de meios”, entre agentes da PSP e GNR, adiantando que “não houve danos em viaturas”.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.