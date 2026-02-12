Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na rede social X, o Metro de Lisboa publicou às 19h31 que a circulação já estava normalizada.

Às 19h14, a informação do Metro alertava que "existem perturbações na circulação" e o tempo de espera podia ser superior ao normal.

